Матвей Сафонов раздал заказы в ресторане быстрого питания в Москве

Голкипер французского «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов принял участие в раздаче заказов в одном из ресторанов сети быстрого питания в Москве.

На анонсированное заранее мероприятие собрались персональные болельщики футболиста, у которых была возможность получить свой заказ из рук вратаря, а также сфотографироваться и взять автограф.

Сафонов приехал в Россию из Франции во время международной паузы на матчи сборных. В первом матче сбора вратарь сыграл 90 минут за команду России в товарищеской игре с Ираном (2:0). Во второй встрече с Намибией (6:0) по тайму провели вратари Станислав Агкацев и Антон Митрюшкин.