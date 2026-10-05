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Матвей Сафонов раздал заказы в ресторане быстрого питания в Москве

Матвей Сафонов раздал заказы в ресторане быстрого питания в Москве
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Голкипер французского «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов принял участие в раздаче заказов в одном из ресторанов сети быстрого питания в Москве.

На анонсированное заранее мероприятие собрались персональные болельщики футболиста, у которых была возможность получить свой заказ из рук вратаря, а также сфотографироваться и взять автограф.

Сафонов приехал в Россию из Франции во время международной паузы на матчи сборных. В первом матче сбора вратарь сыграл 90 минут за команду России в товарищеской игре с Ираном (2:0). Во второй встрече с Намибией (6:0) по тайму провели вратари Станислав Агкацев и Антон Митрюшкин.

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