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Экс-игрок «Ман Юнайтед» Фред вспомнил историю про Джона Дурана, упомянув «Зенит»

Экс-игрок «Ман Юнайтед» Фред вспомнил историю про Джона Дурана, упомянув «Зенит»
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред Родригес вспомнил историю про нападающего Джона Дурана, упомянув «Зенит». Дуран и Фред играли вместе за «Фенербахче».

«Джон Дуран вообще ничего не воспринимал всерьёз. «Пойдём, потренируемся, пробежимся немного там», — говорил я. «Брат, я и так богат. Мне не нужно бегать», — отвечал он, а потом шёл в отдел восстановления и прогуливал [тренировку]. Когда он перешёл в «Зенит», я сказал: «Ооо, теперь ты будешь зарабатывать ещё больше». «Брат, чем больше, тем лучше, чем больше, тем лучше», — ответил он. Иногда, когда мы разговаривали, он говорил: «Я уже спас жизнь себе, своей семье и трём поколениям...» В «Фенербахче» вначале он хотя бы выходил на тренировки, а потом вообще всё бросил...» — приводит слова Фреда Le Marca Sports в соцсети X.

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