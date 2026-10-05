Два футболиста сборной Англии покинули расположение команды перед последним матчем сбора

Защитник «Арсенала» Эзри Конса и полузащитник «Борнмута» Алекс Скотт покинули расположение сборной Англии перед заключительным матчем текущего сбора. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды. Во вторник, 6 октября, в рамках 4-го тура Лиги наций УЕФА англичане примут на своём поле Чехию.

«Эзри Конса и Алекс Скотт не смогут принять участия в завтрашнем матче со сборной Чехии. Оба футболиста вернулись в свои клубы для дальнейшего обследования», — говорится в сообщении пресс-службы сборной Англии в соцсети X.

Англия занимает второе место в таблице группы 3 Лиги наций с шестью очками в трёх играх. Отставание от Испании составляет три очка, отрыв от Хорватии — столько же. Четвёртая команда группы, Чехия, не набрала ни одного очка.