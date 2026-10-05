«Неуважение к российским специалистам». Юран — об иностранных тренерах-ноунеймах в РПЛ

Главный тренер «Урала» Сергей Юран высказался о малоизвестных иностранных тренерах в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге.

— Почему иностранные тренеры получают в РПЛ преференции перед своими?

— Для меня это загадка до сих пор. Когда Манчини или Капелло приезжают — окей, могу понять. Это мегатренеры, которые действительно чего-то добились в карьере. У таких есть чему поучиться.

Но когда в топ-клубы приезжают люди, которых знать не знаешь, трудно понять логику руководителей. Считаю это просто неуважением к российским специалистам и нашей тренерской школе. В Советском Союзе и России тренеры были, есть и будут. А когда я слышу рассуждения очередного иностранца, у меня возникает вопрос: «Вы российскую лигу вообще знаете?»

Осадок есть. Если бы у нас страна была размером с Люксембург или Мальту, пришлось бы смириться с отсутствием своих школ и традиций. А у нас всё есть. И тренерская школа как была с советских времён, так и осталась.

— Тактически российские тренеры подкованы не хуже европейцев?

— Иностранные тренеры иногда сладко рассказывают. А руководители некоторых клубов радуются: «Ох ничего ж себе — сейчас попрём!» А как доходит до практики — что видим? Кто выигрывает