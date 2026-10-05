Видеообзор матча Лиги наций Косово — Австрия

Накануне состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги наций (Лига В), в котором встречались сборные Косова и Австрии. Игра прошла на стадионе «Фадиль Вокри» (Приштина, Косово). В качестве главного арбитра выступил Антониу Нобре (Португалия). Матч завершился вничью со счётом 1:1.

Видеообзор матча:

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Первый мяч в матче забил нападающий сборной Косова Фисник Аслани на 70-й минуте. На 85-й минуте форвард австрийцев Кристоф Ланг установил окончательный счёт — 1:1.

После четырёх матчей сборная Австрии набрала восемь очков и возглавляет турнирную таблицу группы 3. Сборная Косова заработала пять очков и располагается на второй строчке.