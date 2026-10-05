15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Видеообзор матча Лиги наций Ирландия — Израиль

Видеообзор матча Лиги наций Ирландия — Израиль
Комментарии

Накануне состоялся матч 4-го тура Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027, в котором играли сборные Ирландии и Израиля. После финального свистка зафиксирован счёт 1:1. Встреча состоялась на стадионе «ТСЦ Арена» (Бачка-Топола, Сербия). В качестве главного арбитра выступил Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания).

Видеообзор матча:

Права на трансляции Лиги наций УЕФА в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Трой Пэрротт реализовал пенальти на 39-й минуте и вывел сборную Ирландии вперёд. Дор Перец на 47-й минуте вернул равенство на табло.

После этой игры сборная Ирландии с пятью очками находится на третьем месте в турнирной таблице группы 3 Лиги B, национальная команда Израиля с двумя очками замыкает турнирную таблицу.

Материалы по теме
Видео
Красивые голы дальними ударами — в видеообзоре матча Лиги наций Португалия — Норвегия