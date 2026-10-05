Видеообзор матча Лиги наций Ирландия — Израиль

Накануне состоялся матч 4-го тура Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027, в котором играли сборные Ирландии и Израиля. После финального свистка зафиксирован счёт 1:1. Встреча состоялась на стадионе «ТСЦ Арена» (Бачка-Топола, Сербия). В качестве главного арбитра выступил Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания).

Видеообзор матча:

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Трой Пэрротт реализовал пенальти на 39-й минуте и вывел сборную Ирландии вперёд. Дор Перец на 47-й минуте вернул равенство на табло.

После этой игры сборная Ирландии с пятью очками находится на третьем месте в турнирной таблице группы 3 Лиги B, национальная команда Израиля с двумя очками замыкает турнирную таблицу.