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«Таких нет». Александр Мостовой — о близких людях из футбольного мира

«Таких нет». Александр Мостовой — о близких людях из футбольного мира
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Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос, есть ли у него близкие друзья среди футбольных людей. Мостовой завершил карьеру в 2005 году, будучи игроком испанского «Алавеса».

— Александр, в вашей жизни есть какой-то человек из футбольного мира, который являлся бы для вас вот таким близким, как в отношениях Андрея и Егора (речь об Андрее Тихонове и Егоре Титове. — Прим. «Чемпионата»)?
— Нет, у меня жизнь немножко по-другому складывается. И складывалась.

— А вне футбольного мира?
— И вне футбольного нет. На данный момент у меня таких людей нет, — сказал Мостовой в программе «Царский подкаст» на YouTube-канале «Спартака».

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