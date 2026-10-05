Суперкомпьютер определил шансы «Спартака», «Краснодара» и «Зенита» на победу в РПЛ

Известный суперкомпьютер Opta определил шансы «Краснодара», московского «Спартака» и санкт-петербургского «Зенита» на победу в Альфа-Банк РПЛ по итогам девяти туров. Так, на чемпионство чёрно-зелёных Opta даёт 34,9%, на победу сине-бело-голубых — 31,6%, а шансы красно-белых оценивает в 15,4%.

По состоянию на сегодняшний день «Краснодар», набрав 21 очко, лидирует в чемпионате России. На втором месте располагается «Спартак», отстающий от «быков» на два очка. «Зенит» — пятый, в активе сине-бело-голубых 18 набранных очков.

На третьем месте в турнирной таблице РПЛ находится московское «Динамо» (19), на четвёртом — ЦСКА (19).