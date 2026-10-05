Юран сравнил Григория Иванова с владельцем «Краснодара» Галицким

Главный тренер «Урала» Сергей Юран сравнил владельца екатеринбургского клуба Григория Иванова с президентом «Краснодара» Сергеем Галицким.

— Когда Григорий Викторович предложил встретиться и возглавить «Урал», мы пообедали, поговорили, задали друг другу необходимые вопросы и честно на них ответили. Мы изначально условились так: я решаю задачу. На следующий день после матча можем обсудить какие-то моменты, что-то высказать — это нормальное явление, когда все вовлечены в решение задачи. Тем более что «Урал» — детище Иванова. Понимаю, что многие ожидали от нас…