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Елагин высказался о ситуации с Роналду в сборной Португалии, упомянув Месси

Елагин высказался о ситуации с Роналду в сборной Португалии, упомянув Месси
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Российский комментатор Александр Елагин высказался о ситуации вокруг нападающего Криштиану Роналду, упомянув аргентинского форварда Лионеля Месси. Роналду покинул расположение сборной перед матчем 3-го тура Лиги наций с Данией (4:2), несмотря на заявления главного тренера Жорже Жезуша об отсутствии конфликта.

— Мы говорим о другом — приносит ли он пользу команде, этот игрок, или нет. Месси — 100% приносил. Криштиану, к сожалению… Да, время летит, они неумолимо. Ну, м