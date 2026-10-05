Елагин высказался о ситуации с Роналду в сборной Португалии, упомянув Месси

Российский комментатор Александр Елагин высказался о ситуации вокруг нападающего Криштиану Роналду, упомянув аргентинского форварда Лионеля Месси. Роналду покинул расположение сборной перед матчем 3-го тура Лиги наций с Данией (4:2), несмотря на заявления главного тренера Жорже Жезуша об отсутствии конфликта.

— Мы говорим о другом — приносит ли он пользу команде, этот игрок, или нет. Месси — 100% приносил. Криштиану, к сожалению… Да, время летит, они неумолимо. Ну, м