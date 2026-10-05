Transfermarkt представил топ-10 самых дорогих игроков Ла Лиги

Специализирующийся на оценке трансферной стоимости футболистов портал Transfermarkt представил обновлённый рейтинг самых дорогих игроков испанской Ла Лиги. Первое место в списке сохранил вингер «Барселоны» Ламин Ямаль.

Всего в топ-10 попали пять игроков мадридского «Реала» и четыре футболиста «Барселоны». Единственный представитель «Атлетико» в топ-10 — нападающий Хулиан Альварес.

Топ-10 самых дорогих футболистов Ла Лиги по версии Transfermarkt (5 октября):

1. Ламин Ямаль («Барселона») — € 220 млн.

2. Килиан Мбаппе («Реал») — € 200 млн.

3. Джуд Беллингем («Реал») — € 160 млн.

4. Педри («Барселона») — € 150 млн.

5. Винисиус Жуниор («Реал») — € 130 млн (- € 10 млн).

6. Ян Диоманде («Реал») — € 120 млн (+ € 30 млн).

7. Фермин Лопес («Барселона») — € 110 млн (+ € 10 млн).

8. Хулиан Альварес («Атлетико») — € 110 млн (- € 10 млн).

9. Арда Гюлер («