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«Голова была забита другим». Юран — о проблемах французского легионера «Урала»

«Голова была забита другим». Юран — о проблемах французского легионера «Урала»
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Главный тренер «Урала» Сергей Юран высказался о проблемах французского нападающего Бертрана Фурье. В нынешнем сезоне у него низкая результативность — один гол за девять матчей.

«Любому иностранному игроку нужно время на адаптацию, а у него голова была забита другим: во Франции родился ребёнок, жене долго не могли оформить визу. Для любого человека важно, когда близкие рядом. Естественно, Бертран переживал: первый раз в России, а жена не может приехать. Сейчас уже ей дали визу, Фурье привезёт семью и успокоится. В целом я считаю его хорошим приобретением за эти деньги. Он и сейчас проделывает большой объём черновой работы. Думаю, и забивать тоже будет.

Я ему объясняю: «Вижу, что ты много работаешь и