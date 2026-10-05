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Два новичка «Реала» и воспитанник «Барселоны» — в топ-5 самых подорожавших игроков Ла Лиги

Два новичка «Реала» и воспитанник «Барселоны» — в топ-5 самых подорожавших игроков Ла Лиги
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Два новичка мадридского «Реала» Ян Диоманде и Карлос Эспи, а также воспитанник «Барселоны» Хави Эспарт вошли в топ-5 самых подорожавших футболистов испанской Ла Лиги по результатам обновления специализирующегося на оценке трансферной стоимости игроков портала Transfermarkt.

Топ-5 самых подорожавших футболистов Ла Лиги по версии Transfermarkt (5 октября):

1. Ян Диоманде («Реал») — € 120 млн (+ € 30 млн).
2. Карлос Эспи («Реал») — € 40 млн (+ € 20 млн).
3. Хави Эспарт («Барселона») — € 25 млн (+ € 20 млн).
4. Пабло Барриос («Атлетико») — € 70 млн (+ € 15 млн).
5. Марк Пубилль («Атлетико») — € 50 млн (+ € 15 млн).

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