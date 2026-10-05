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Два игрока «Барселоны» и Винисиус — в топ-5 самых подешевевших футболистов Ла Лиги

Два игрока «Барселоны» и Винисиус — в топ-5 самых подешевевших футболистов Ла Лиги
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Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор, а также полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг и его одноклубник Алекс Бальде вошли в топ-5 самых подешевевших футболистов испанской Ла Лиги по результатам обновления специализирующегося на оценке трансферной стоимости игроков портала Transfermarkt.

Топ-5 самых подешевевших футболистов Ла Лиги по версии Transfermarkt (5 октября):

1. Френки де Йонг («Барселона») — € 130 млн (- € 10 млн).
2. Алекс Бальде («Барселона») — € 40 млн (- € 10 млн).
3. Кристиан Ромеро («Атлетико») — € 25 млн (- € 10 млн).
4. Хулиан Альварес («Атлетико») — € 110 млн (- € 10 млн).
5. Винисиус Жуниор («Реал») — € 130 млн (- € 10 млн).

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