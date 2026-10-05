Победа Азербайджана — в видеообзоре матча Лиги наций с Литвой

Накануне состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА (Лига D) сезона-2026/2027, в котором встречались сборные Азербайджана и Литвы. Игра прошла на стадионе «Палмс — Нефтчи Арена» (Баку, Азербайджан). В качестве главного арбитра выступил Густаву Коррея из Португалии. Победу в матче со счётом 1:0 праздновали футболисты национальной команды Азербайджана.

Видеообзор матча:

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Единственный гол в матче забил полузащитник хозяев поля Абдулла Хайбулаев на 25-й минуте.

В 5-м туре группового этапа сборная Азербайджана встретится с командой Лихтенштейна. Матч запланирован на 13 ноября. Сборная Литвы также сыграет с Лихтенштейном в заключительном туре, игра пройдёт