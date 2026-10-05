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Transfermarkt снизил потенциальную трансферную стоимость Захаряна на € 1,5 млн

Transfermarkt снизил потенциальную трансферную стоимость Захаряна на € 1,5 млн
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Воспитанник московского «Динамо» Арсен Захарян подешевел по оценке специализирующегося на трансферной стоимости футболистов портала Transfermarkt. По результатам обновления данных Ла Лиги, стоимость полузащитника «Реала Сосьедад» уменьшилась на € 1,5 млн и теперь составляет € 7,5 млн.

Самым дорогим футболистом чемпионата Испании из стран экс-СССР является нападающий сборной Грузии Жорж Микаутадзе. Оценка потенциальной стоимости его трансфера выросла на € 10 млн — до € 40 млн.

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин продолжает оцениваться в € 12 млн. Его данные по результатам старта сезона изменены не были.

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