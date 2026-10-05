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«Ему плевать на чужое мнение и критику». Кондаков — о Максиме Глушенкове

«Ему плевать на чужое мнение и критику». Кондаков — о Максиме Глушенкове
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Даниил Кондаков высказался о партнёре по команде крайнем нападающем Максиме Глушенкове. По словам Кондакова, у Глушенкова есть свои амбиции, однако на критику он внимания не обращает.

«С Максимом [Глушенковым] я много разговариваю — мне интересно с ним общаться, потому что я очень хорошо его понимаю по-футбольному. Интересно узнавать его мнение, потому что он один из самых сильных футболистов в России. У него есть свои амбиции — он знает, что хочет делать на поле, может разозлиться, если что-то не получается. Но если говорить про чужое мнение или критику — ему абсолютно наплевать. При этом он переживает за команду: если