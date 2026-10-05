15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Франция — Бельгия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Подношу ложку ко рту — трогают за плечо». Сафонов — о популярности после перехода в «ПСЖ»

«Подношу ложку ко рту — трогают за плечо». Сафонов — о популярности после перехода в «ПСЖ»
Комментарии

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался о своей популярности после перехода в парижский клуб. За «ПСЖ» россиянин выступает с лета 2024-го.

— Назовите одно негативное и одно положительное проявление популярности после перехода в «ПСЖ».
— Думаю, это связано не именно с футболом или переходом в «ПСЖ». Просто когда люди начинают узнавать, есть всегда плюсы и минусы. Из плюсов — в большинстве случаев есть положительная реакция, улыбки, кто-то узнаёт. Например, когда я приехал в Россию, в аэропорту на паспортном контроле меня узнали в большой очереди и приглашали встать на и