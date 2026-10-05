«Подношу ложку ко рту — трогают за плечо». Сафонов — о популярности после перехода в «ПСЖ»

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался о своей популярности после перехода в парижский клуб. За «ПСЖ» россиянин выступает с лета 2024-го.

— Назовите одно негативное и одно положительное проявление популярности после перехода в «ПСЖ».

— Думаю, это связано не именно с футболом или переходом в «ПСЖ». Просто когда люди начинают узнавать, есть всегда плюсы и минусы. Из плюсов — в большинстве случаев есть положительная реакция, улыбки, кто-то узнаёт. Например, когда я приехал в Россию, в аэропорту на паспортном контроле меня узнали в большой очереди и приглашали встать на и