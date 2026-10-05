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«Локомотив» объявил о назначении Акавова на должность спортивного директора

«Локомотив» объявил о назначении Акавова на должность спортивного директора
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Пресс-служба московского «Локомотива» объявила о назначении Наримана Акавова на должность спортивного директора клуба. Ранее клуб покинул бывший спортдиректор железнодорожников Дмитрий Ульянов.

«Нариман Акавов — новый спортивный директор «Локомотива». Специалист начал карьеру в области международной селекции и спортивной аналитики более 10 лет назад, трудился в других московских клубах, а теперь в новой должности продолжит свой путь с «Локомотивом». Добро пожаловать, Нариман Рахманович! Желаем успешной и продуктивной работы!» — сказано в сообщении пресс-службы «Локомотива».

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице Альфа-Банк РПЛ после девяти туров.

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