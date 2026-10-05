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Ташуев: когда уходил из «Факела», забыл, что продлил контракт. Мог запросить выплату

Ташуев: когда уходил из «Факела», забыл, что продлил контракт. Мог запросить выплату
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Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев рассказал, что продлил контракт с воронежским клубом за три недели до своего ухода весной 2024-го, но забыл об этом.

— В «Факеле» вообще своеобразная ситуация с контрактом была. Перед матчем с ЦСКА в апреле ко мне подходит Асхабадзе в отеле и говорит, что хочет заранее продлить со мной контракт. Я согласился, хотя думал, что у них были другие планы. Подумал: «Пусть будет, так и быть». В итоге подписали контракт прямо в лобби отеля, и через 20 дней я ушёл. Это было очень неожиданно, честно говоря — команда шла на 11-м месте. В