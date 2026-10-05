Стали известны шансы ЦСКА и московского «Динамо» на чемпионство в РПЛ

Известный суперкомпьютер Opta определил шансы московского «Динамо» и ЦСКА на победу в Альфа-Банк РПЛ по итогам девяти туров. Так, шансы бело-голубых суперкомпьютер оценивает в 13,1%, тогда как армейцев — 4,8%.

По состоянию на сегодняшний день «Краснодар», набрав 21 очко, лидирует в чемпионате России. На втором месте располагается «Спартак», отстающий от «быков» на два очка. На третьем месте в турнирной таблице РПЛ находится московское «Динамо» (19), на четвёртом — ЦСКА (19).

Действующим чемпионом России является санкт-петербургский «Зенит», который после девяти туров нынешнего сезона занимает пятое место в таблице.