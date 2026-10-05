15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Франция — Бельгия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стали известны шансы ЦСКА и московского «Динамо» на чемпионство в РПЛ

Стали известны шансы ЦСКА и московского «Динамо» на чемпионство в РПЛ
Комментарии

Известный суперкомпьютер Opta определил шансы московского «Динамо» и ЦСКА на победу в Альфа-Банк РПЛ по итогам девяти туров. Так, шансы бело-голубых суперкомпьютер оценивает в 13,1%, тогда как армейцев — 4,8%.

По состоянию на сегодняшний день «Краснодар», набрав 21 очко, лидирует в чемпионате России. На втором месте располагается «Спартак», отстающий от «быков» на два очка. На третьем месте в турнирной таблице РПЛ находится московское «Динамо» (19), на четвёртом — ЦСКА (19).

Действующим чемпионом России является санкт-петербургский «Зенит», который после девяти туров нынешнего сезона занимает пятое место в таблице.

Материалы по теме