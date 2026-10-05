Новый спортивный директор «Локомотива» раскрыл, что будет входить в его обязанности

Новый спортивный директор «Локомотива» Нариман Акавов рассказал, что будет входить в его обязанности. О назначении специалиста московский клуб объявил сегодня, 5 октября.

— Что будет входить в ваши обязанности и насколько широки будут полномочия?

— Я не уверен, что могу здесь раскрывать все карты. Если коротко, то в мои обязанности в первую очередь будет входить селекция главной команды, создание системы скаутинга всей вертикали клуба, которые требуется привести в соответствие с высокими ожиданиями руководства и болельщиков. Будем рассматривать как российский рынок, так и зарубежный, с точки зрения точечного усиления. Но это, конечно же, не все задачи, которые мне предстоит решать, — приводит слова Акавова пресс-служба «Локомотива».