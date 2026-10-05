«Болезнь страшнее наркомании». Юран — об игромании футболиста Боженова
Главный тренер «Урала» Сергей Юран высказался об игромании своего экс-подопечного Кирилла Боженова.
«Молодым парнем взял его на сборы «Химок» из второй команды. Как раз схему перестраивал, попробовал латералем — очень понравился. Боженов начал играть в составе, и я не мог нарадоваться.
Потом стали доходить разговоры. Вскрылась беда с игроманией: ставки, микрозаймы. Занимал деньги у половины команды, не мог вернуть.
Я с ним разговаривал. Втолковывал: «Ты должен остановиться. Если не пересилишь себя, под забором можешь оказаться. Что ты ещё умеешь, кроме футбола?» Когда уже был в «Нижнем Новгороде», Кирилл позвонил, попросил дать последний шанс. Говорю: «Приезжай, поговорю с руководством». Он клялся: «Я — всё,