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Новый спортивный директор «Локомотива» Акавов оценил нынешний состав команды

Новый спортивный директор «Локомотива» Акавов оценил нынешний состав команды
Комментарии

Новый спортивный директор «Локомотива» Нариман Акавов оценил уровень нынешнего состава команды Михаила Галактионова. После девяти туров Альфа-Банк РПЛ красно-зелёные, набрав семь очков, занимают 14-е место в турнирной таблице.

— Любой клуб всегда рассматривает усиление состава — это процесс непрерывный. Как вы оцениваете нынешний состав «Локомотива»?
— Я считаю, что очень боеспособный состав и команда заслуживает быть значительно выше в таблице. Многие игроки ещё далеко не раскрыли свой потенциал. Очень много перспективных, интересных игроков, а также молодых российских футболистов, а команде просто требуется точечное усиление, которое позволит ей окрепнуть и заменить ушедших лидеров, которые покинули клуб за текущий календарный год.