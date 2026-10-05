Новый спортивный директор «Локомотива» Акавов оценил нынешний состав команды

Новый спортивный директор «Локомотива» Нариман Акавов оценил уровень нынешнего состава команды Михаила Галактионова. После девяти туров Альфа-Банк РПЛ красно-зелёные, набрав семь очков, занимают 14-е место в турнирной таблице.

— Любой клуб всегда рассматривает усиление состава — это процесс непрерывный. Как вы оцениваете нынешний состав «Локомотива»?

— Я считаю, что очень боеспособный состав и команда заслуживает быть значительно выше в таблице. Многие игроки ещё далеко не раскрыли свой потенциал. Очень много перспективных, интересных игроков, а также молодых российских футболистов, а команде просто требуется точечное усиление, которое позволит ей окрепнуть и заменить ушедших лидеров, которые покинули клуб за текущий календарный год.