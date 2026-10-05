15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Франция — Бельгия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» объявил о продлении контракта с Эсекьелем Барко

«Спартак» объявил о продлении контракта с Эсекьелем Барко
Комментарии

Пресс-служба московского «Спартака» объявила о продлении контракта с аргентинским полузащитником Эсекьелем Барко. Новое соглашение между игроком и клубом рассчитано до 2030 года.

Барко 27 лет, за красно-белых он выступает с 2024 года. В составе московского клуба аргентинец выигрывал Фонбет Кубок России. Ранее Эсекьель выступал за такие команды, как «Ривер Плейт», «Атланта Юнайтед» и «Индепендьенте».

«Спартак» после девяти туров нынешнего сезона Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги занимает второе место в турнирной таблице. От лидирующего «Краснодара» команда Хуана Карлоса Карседо отстаёт на два очка.

Материалы по теме
Суперкомпьютер определил шансы «Спартака», «Краснодара» и «Зенита» на победу в РПЛ