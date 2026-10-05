«Спартак» объявил о продлении контракта с Эсекьелем Барко

Пресс-служба московского «Спартака» объявила о продлении контракта с аргентинским полузащитником Эсекьелем Барко. Новое соглашение между игроком и клубом рассчитано до 2030 года.

Барко 27 лет, за красно-белых он выступает с 2024 года. В составе московского клуба аргентинец выигрывал Фонбет Кубок России. Ранее Эсекьель выступал за такие команды, как «Ривер Плейт», «Атланта Юнайтед» и «Индепендьенте».

«Спартак» после девяти туров нынешнего сезона Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги занимает второе место в турнирной таблице. От лидирующего «Краснодара» команда Хуана Карлоса Карседо отстаёт на два очка.