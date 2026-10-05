Фрэнсис Кахигао поделился деталями продления контракта Барко со «Спартаком»

Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао высказался о продлении контракта с полузащитником Эсекьелем Барко. О подписании нового соглашения с аргентинцем было объявлено в понедельник, 5 октября. Срок нового контракта — четыре года.

«Мы рады объявить о продлении контракта с Эсекьелем Барко до 2030 года. Обе стороны хотели, чтобы это произошло. Поэтому сейчас счастливы и игрок, и клуб. Важно отметить, что все детали контракта были согласованы с представителями Барко много месяцев назад. Но мы должны были убедиться, что все технические нюансы соблюдены, поэтому случилась такая пауза.

Главное, что теперь мы смогли поставить подписи под соглашением, и Эсекьель продолжит быть игроком «Спартака» в ближайшие четыре года. Надеюсь, вместе мы добьёмся максимального успеха!» —