Юран — Ишкову: в серьёзный клуб на двух ножках нужно заходить, а не на одной запрыгивать

Главный тренер «Урала» Сергей Юран высказался о возможном переходе в клуб из Альфа-Банк РПЛ футболиста екатеринбуржцев Ильи Ишкова.

«Когда начинаются разговоры про РПЛ, понятно, что это может вскружить голову. Мы два раза с ним разговаривали об этом. Ишков говорит: «Хочу в РПЛ». Я отвечаю: «А для чего тебя берут в РПЛ? Для тренировок? Уже в следующем сезоне ты там можешь быть с «Уралом». А в более серьёзный клуб на двух ножках нужно заходить, а не на одной запрыгивать».