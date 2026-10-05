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Юран — Ишкову: в серьёзный клуб на двух ножках нужно заходить, а не на одной запрыгивать

Юран — Ишкову: в серьёзный клуб на двух ножках нужно заходить, а не на одной запрыгивать
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Главный тренер «Урала» Сергей Юран высказался о возможном переходе в клуб из Альфа-Банк РПЛ футболиста екатеринбуржцев Ильи Ишкова.

«Когда начинаются разговоры про РПЛ, понятно, что это может вскружить голову. Мы два раза с ним разговаривали об этом. Ишков говорит: «Хочу в РПЛ». Я отвечаю: «А для чего тебя берут в РПЛ? Для тренировок? Уже в следующем сезоне ты там можешь быть с «Уралом». А в более серьёзный клуб на двух ножках нужно заходить, а не на одной запрыгивать».