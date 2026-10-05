Кондаков рассказал, как Глушенков заставил его попробовать алкоголь

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Даниил Кондаков рассказал, что впервые попробовал алкоголь на праздновании чемпионства сине-бело-голубых, чтобы сдержать слово перед одноклубником Максимом Глушенковым. Кондакову 18 лет. За первую команду «Зенита» он стал играть в прошлом сезоне, который стал чемпионским для сине-бело-голубых.

«Я просто не употребляю алкоголь. Он [Глушенков] мне говорил: «Если чемпионство выиграем, выпьешь». Я в шутку ему пообещал это. Помню, захожу — он только меня увидел, с бутылками поднялся и говорит: «Давай, давай». Пришлось отвечать за свои слова и выпить два глотка.