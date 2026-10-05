Игрок БАТЭ Джорджевич сравнил уровень чемпионата Беларуси с РПЛ

Футболист БАТЭ Лука Джорджевич сравнил уровень чемпионатов России и Беларуси. Ранее в карьере он успел поиграть в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге: игрок выступал в составе санкт-петербургского «Зенита» и нескольких других клубов.

«Я играю в БАТЭ недолго — два месяца, но уже сейчас могу сказать, что уровень белорусского чемпионата слабее РПЛ. Однако там есть много талантливых молодых футболистов. Надеюсь, что в матче с «Зенитом» мы смогли что-то показать российским болельщикам», — сказал Джорджевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

В БАТЭ Джорджевич перешёл минувшим летом. В «Зените» Лука находился с 2012 по 2019 год.