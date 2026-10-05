Суперкомпьютер Opta оценил шансы «Локомотива» на вылет из РПЛ

Суперкомпьютер Opta определил шансы московского «Локомотива» на вылет из Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги по итогам этого сезона.

Так, по версии суперкомпьютера, железнодорожники займут 15-е или 16-е место в турнирной таблице чемпионата России с вероятностью в 5% и 2,2% соответственно. Вероятность того, что красно-зелёные финишируют на 13-м или 14-м месте, оценивается в 9,8% и 7,9%.

По состоянию на сегодняшний день команда Михаила Галактионова, набрав семь очков, располагается на 14-й строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. В матче 10-го тура чемпионата России красно-зелёные сыграют с воронежским «Факелом» на выезде.