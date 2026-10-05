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Канчельскис: на месте Головина остался бы в Европе и поиграл бы там ещё лет пять

Канчельскис: на месте Головина остался бы в Европе и поиграл бы там ещё лет пять
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис призвал полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина не возвращаться в Россию в ближайшие пять лет. Игрок выступает за клуб французской Лиги 1 с 2018 года.

«На месте Головина ещё бы остался в Европе и поиграл бы там лет пять. А там уже посмотрим, как будет развиваться ситуация. В 30 лет всё только начинается. Как в фильме «Москва слезам не верит»: «В 40 лет жизнь только начинается» (смеётся). Я закончил в 37 лет, какие проблемы? Пускай Головин играет за рубежом, а