Определены команды с наибольшими шансами на вылет из РПЛ в этом сезоне

Суперкомпьютер Opta определил шансы команд на вылет из Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги по итогам текущего сезона. Так, наибольшие шансы на прямой вылет во второй по силе российский дивизион – у «Факела» и московской «Родины».

По данным суперкомпьютера, с вероятностью в 47,1% воронежская команда займёт последнее место в турнирной таблице. 22% Opta даёт на то, что «Факел» финиширует на 15-й строчке. У «Родины» шансы распределились следующим образом: 27% — на 16-е место, 25,6% — на 15-е.

После девяти туров Российской Премьер-Лиги «Факел» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, набрав три очка. У «Родины» – пять очков и 15-е место.