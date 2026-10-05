Главный тренер «Урала» Сергей Юран рассказал о состоянии здоровья после перенесённой летом операции.

— Глядя на мучения СКА, ловили себя на мысли: «Бог миловал»?

— Я понимал ситуацию, когда подписывал контракт. Знал, что будут проблемы с комплектацией. Одного футболиста приглашаешь — отказался, второго — отказался, третьего…

Мне говорили: «Николаич, к вам — с удовольствием, но можно зарплату чуть выше?» Тот же Гоцук готов был прийти в СКА, но выбрал Тулу. Объяснил: финансы такие же, но рядом с домом и перелётов гораздо меньше. Прекрасно его и других ребят понимаю: сам, наверное, поступил бы так же. Чтобы в Хабаровск затащить чуть более квалифицированных игроков, нужен бюджет выше. А у меня к тому же была микрооперация, после которой два месяца нежелательны были перелёты больше трёх часов. Я подумал: какой