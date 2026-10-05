15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Франция — Бельгия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Юран рассказал о состоянии здоровья после перенесённой летом операции

Сергей Юран рассказал о состоянии здоровья после перенесённой летом операции
Комментарии

Главный тренер «Урала» Сергей Юран рассказал о состоянии здоровья после перенесённой летом операции.

— Глядя на мучения СКА, ловили себя на мысли: «Бог миловал»?
— Я понимал ситуацию, когда подписывал контракт. Знал, что будут проблемы с комплектацией. Одного футболиста приглашаешь — отказался, второго — отказался, третьего…

Мне говорили: «Николаич, к вам — с удовольствием, но можно зарплату чуть выше?» Тот же Гоцук готов был прийти в СКА, но выбрал Тулу. Объяснил: финансы такие же, но рядом с домом и перелётов гораздо меньше. Прекрасно его и других ребят понимаю: сам, наверное, поступил бы так же. Чтобы в Хабаровск затащить чуть более квалифицированных игроков, нужен бюджет выше. А у меня к тому же была микрооперация, после которой два месяца нежелательны были перелёты больше трёх часов. Я подумал: какой