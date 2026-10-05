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Юран: «Зенит» берёт кого хочет, но иногда что-то надламывается — это проверка для Семака

Юран: «Зенит» берёт кого хочет, но иногда что-то надламывается — это проверка для Семака
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Главный тренер «Урала» Сергей Юран оценил состав «Зенита», упомянув наставника сине-бело-голубых Сергея Семака.

«В тренерской карьере ты должен быть готов не только к победам. В «Зените» попроще в том плане, что есть бюджет, уровень футболистов. Фактически кого захочешь, того и берут. Но бывают моменты, когда что-то надламывается. Сейчас Семаку непросто. Сумеет ли он вырулить из этой ситуации — это и есть тренерская проверка. К сожалению или к счастью, через это нужно пройти. У меня таких моментов больше было. И задачи были другие, и бюджеты.