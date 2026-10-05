Андрей Червиченко: продление Барко в «Спартаке» вызывает опасения

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о продлении контракта полузащитника Эсекьеля Барко с красно-белыми.

«Видимо, Барко выжал максимум из «Спартака». Все знают, что они податливые, из них можно вытащить всё что угодно. Может, сторона Барко прогнулась. Или испугались, что Головин так хорошо забивает, что «Спартак» его возьмёт, а Барко отправится домой без ничего. Возможно, поэтому сторона Барко свои требования и просьбы понизила. Посмотрим. У меня в таких историях всегда опасения: когда латиноамериканцы подписывают подобные контракты, они потом резко прекращают хорошо играть. Контракт подписал, выдавил по максимуму, а зачем теперь играть? Теперь можно и дурака повалять», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.