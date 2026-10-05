Созин — о продлении контракта с Барко: «Спартак» делает всё для чемпионства

Футбольный эксперт Андрей Созин поделился мнением о продлении контракта полузащитника Эсекьеля Барко с красно-белыми.

«Спартак» намеренно, чётко идёт по чемпионскому пути. Клуб делает для этого всё. Летом – покупка Даку. Сейчас – продление лидера, Барко. Это реальное усиление команды, причём на годы. Теперь я не знаю, что ещё должен сделать спортивный отдел для чемпионства. Слово за Карседо и командой.

Командой, которая сейчас в России укомплектована лучше всего. Я слабых мест там не вижу. И, стучу по столу, мы не видим у «Спартака» жёстких травм, тех же «крестов»