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Созин — о продлении контракта с Барко: «Спартак» делает всё для чемпионства

Созин — о продлении контракта с Барко: «Спартак» делает всё для чемпионства
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Футбольный эксперт Андрей Созин поделился мнением о продлении контракта полузащитника Эсекьеля Барко с красно-белыми.

«Спартак» намеренно, чётко идёт по чемпионскому пути. Клуб делает для этого всё. Летом – покупка Даку. Сейчас – продление лидера, Барко. Это реальное усиление команды, причём на годы. Теперь я не знаю, что ещё должен сделать спортивный отдел для чемпионства. Слово за Карседо и командой.

Командой, которая сейчас в России укомплектована лучше всего. Я слабых мест там не вижу. И, стучу по столу, мы не видим у «Спартака» жёстких травм, тех же «крестов»