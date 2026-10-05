Юран рассказал, что помогло Боселли заиграть в «Краснодаре» после двух ключевых промахов

Главный тренер «Урала» Сергей Юран рассказал, что помогло нападающему Хуану Боселли заиграть в «Краснодаре» после двух ключевых промахов в конце прошлого сезона чемпионата России.

«Боселли — мастеровитый футболист. Это было очевидно, ещё когда мы брали его из Португалии. Я видел, как он работает на тренировках и в играх, как становился одним из лидеров «Пари НН».

Иностранцы не так близко к сердцу принимают такие вещи, как русские. Я же 10 лет с ними играл, знаю. Не забил и не забил. Не стали чемпионами — жалко, конечно, но ничего страшного. А наши локти кусают», — рассказал Юран в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.