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Эммануэль Эбуэ: верю, что однажды Яя Туре сможет вернуться в Англию в качестве тренера

Эммануэль Эбуэ: верю, что однажды Яя Туре сможет вернуться в Англию в качестве тренера
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Бывший ивуарийский защитник Эммануэль Эбуэ полагает, что главный тренер братиславского «Слована» Яя Туре смог бы работать в английской Премьер-лиге.

«Почему бы и нет? Возможно, однажды Яя Туре окажется в Премьер-лиге. В Кот-д'Ивуаре все очень гордятся тем, что он делает. Яя — мой друг, и я иногда с ним общаюсь. Верю, что однажды он сможет вернуться в Англию в качестве тренера, потому что у него всё очень хорошо получается. Возможно, однажды мы увидим ивуарийского тренер