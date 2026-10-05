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Юран: постоянно вдалбливал Павлюченко: «Рома, нападающий не должен быть полуфлегматом»

Юран: постоянно вдалбливал Павлюченко: «Рома, нападающий не должен быть полуфлегматом»
Комментарии

Бывший нападающий и тренер «Спартака» Сергей Юран высказался об экс-форварде красно-белых Романе Павлюченко.

— Соболев по своему нраву, спортивной настырности не напоминает молодого Юрана?
— Не знаю, может, и есть что-то общее. Нападающий должен быть наглым, настырным, дерзким. Вспомним Рому Павлюченко.

— Он казался большим добряком.
— Работая в «Спартаке», я постоянно вдалбливал ему: «Рома, по спортивной составляющей у тебя всё есть. Нет самого главного — характера. Нападающий не должен быть таким полуфлегматом. Разозли себя — уедешь и до конца карьеры будешь в Европе играть». Хиддинк то же самое говорил. Нападающий не должен быть добрячком, — рассказал Юран в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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