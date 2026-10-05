Экс-игрок «Арсенала» Виллиан: я совершил большую ошибку, покинув «Челси»

Полузащитник «Гремио» Виллиан поделился воспоминаниями о своём переходе из «Челси» в «Арсенал» в 2020 году.

«До того перехода я встречался с представителями «Арсенала» пару раз. Я пообщался с Артетой и со всеми остальными. И они сказали: «Мы хотим, чтобы ты был главным игроком команды». Артета тогда заявил: «Мы будем играть вот так, и я хочу, чтобы ты был системообразующим футболистом, я построю команду вокруг тебя, хочу дать тебе ключ от клуба».

Конечно, я люблю «Челси», но у меня оставался последний сезон по контракту, мне было 32 года, и я хотел остаться в Лондоне ещё на три года вместе с семьёй, они любят Лондон. И тогда я принял решение. Честно говоря, мне следовало остаться в «Челси», однако в тот момент я подумал, что, возможно, лучшим решением будет перейти в «Арсенал», и я подписал контракт на три года, но это оказалось неудачным решением.

Я был расстроен. Не стану утверждать, что это вина «Арсенала», однако когда ты слышишь много всего, а потом приходишь в клуб, и это не совпадает с тем, что тебе сказали, то это огорчает. Три месяца спустя я сказал своему агенту, что хочу уйти и что совершил большую ошибку, покинув «Челси».

Из этого ничего не вышло, поэтому я не мог хорошо играть, ведь был несчастен. Когда ты несчастен, ты не можешь выступать в полную силу. За деньги счастье не купишь. Это был лучший контракт в моей жизни, но я не был счастлив», — сказал Виллиан в свежем выпуске подкаста The Obi One Podcast.