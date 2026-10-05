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Телеграм-канал ФК «Динамо» отреагировал на новость о последнем сезоне Овечкина в НХЛ

Телеграм-канал ФК «Динамо» отреагировал на новость о последнем сезоне Овечкина в НХЛ
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Телеграм-канал ФК «Динамо» Москва отреагировал на новость о последнем сезоне российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в НХЛ. Ранее об этом хоккеист объявил своим партнёрам по команде. Соответствующее видео было опубликовано в аккаунте «столичных» в социальной сети Х.

«Подписываем этого перспективного нападающего следующим летом? Ови, ждём в «Динамо», — говорится в сообщении в телеграм-канале клуба.

41-летний форвард является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В активе росси