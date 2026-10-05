«Ахмат» разгромил «Аланию» в товарищеском матче

Завершён товарищеский матч, в котором играли «Алания» из Владикавказа и грозненский «Ахмат». Победу со счётом 6:1 в этой игре одержала команда Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Встреча состоялась на стадионе «Спартак» во Владикавказе.

Алексей Касаджиков открыл счёт в этой игре на шестой минуте и вывел грозненцев вперёд. На 24-й минуте Мохамед Конате удвоил преимущество гостей, а на 35-й минуте он оформил дубль. Даниил Кудашев на 78-й минуте сократил отставание «Алании» в счёте. На 88-й минуте Касаджиков оформил дубль. Сархан Саитов на 89-й минуте забил пятый мяч гостей в этой встрече, а на 90-й минуте Касаджиков сделал хет-трик.

На данный момент «Ахмат» находится на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Алания» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Второй лиги А дивизиона «Золото».