«Величайший всех времён». «Аль-Наср» опубликовал пост, посвящённый возвращению Роналду

«Аль-Наср» опубликовал пост, посвящённый возвращению форварда Криштиану Роналду в Саудовскую Аравию.

«Аль-Наср» выложил фото нападающего на своей странице в социальной сети Х с подписью: «Величайший всех времён. В самом сердце Неджда, в «Аль-Насре».

Фото: Страница «Аль-Насра» в соцсетях

Роналду покинул расположение сборной перед матчем 3-го тура Лиги наций с Данией (4:2), несмотря на заявления главного тренера Жорже Жезуша об отсутствии конфликта. Ряд португальских СМИ сообщили о намерении Роналду завершить карьеру в национальной команде. Также сообщалось, что Жезуш дал согласие на примирительную встречу с форвардом и намерен включить игрока в заявку на ноябрьские матчи.