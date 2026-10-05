15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Юран: в «Спартаке» боятся меня пригласить

Сергей Юран: в «Спартаке» боятся меня пригласить
Комментарии

Главный тренер «Урала» Сергей Юран высказался о перспективах возглавить топ-клуб Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, упомянув московский «Спартак».

— В нашем прошлом большом интервью вы выразили уверенность, что дойдёте до топ-клуба главным тренером. Она жива?
— Жива и никуда не денется.

Материалы по теме
«Я дойду до топ-клуба». Юран — о «Спартаке», болезни и тренерской мечте
Эксклюзив
«Я дойду до топ-клуба». Юран — о «Спартаке», болезни и тренерской мечте

— Какие-то временны́е рамки на реализацию этой задачи ставите?
— Я не люблю бежать впереди паровоза. Есть цели и задачи сейчас — их и решаем по мере поступления. Но если я сказал, значит, сделаю. И дойду туда.

— В марте у вас состоялся мини-диалог с корре