Сергей Юран: в «Спартаке» боятся меня пригласить

Главный тренер «Урала» Сергей Юран высказался о перспективах возглавить топ-клуб Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, упомянув московский «Спартак».

— В нашем прошлом большом интервью вы выразили уверенность, что дойдёте до топ-клуба главным тренером. Она жива?

— Жива и никуда не денется.

— Какие-то временны́е рамки на реализацию этой задачи ставите?

— Я не люблю бежать впереди паровоза. Есть цели и задачи сейчас — их и решаем по мере поступления. Но если я сказал, значит, сделаю. И дойду туда.

— В марте у вас состоялся мини-диалог с корре