Канчельскис: сборной России надо играть, терпеть и ждать своего шанса

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о важности товарищеских встреч сборной России.

«Последний матч сборной России с Намибией не смотрел. Знаю, что выиграли 6:0. А что говорить? Молодцы, выиграли, — поздравляем. Если кто-то устал от товарищеских матчей, пусть тогда поменяют регламент. Когда будем играть на чемпионате мира, Европы и в отборочных турнирах, тогда и будем говорить. Сборная должна существовать, это наша команда номер один. Как бы ни хотели, всё равно мы будем играть.

Я не вижу другого пути. Если у кого-то есть какие-то предложения, пусть выходят и говорят. Устали от товарищеских матчей или нет, надо быть в форме. А вдруг завтра нам скажут, что мы можем играть отборочные встречи. И что? Жизнь продолжается, надо играть, терпеть и ждать своего шанса. Когда будем играть официальные матчи, тогда и будем обсуждать сборную России», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.