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Матвей Кисляк высказался об уровне сборной Нигерии

Матвей Кисляк высказался об уровне сборной Нигерии
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Полузащитник сборной России Матвей Кисляк поделился мнением об уровне игры национальной команды Нигерии. Соперники сыграют 6 октября в товарищеском матче, который состоится на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде.

«С Нигерией тогда год назад сыграл немного, но крепкий соперник. Физически развитая команда. Тогда сыграли вничью, поэтому будет интересно сразиться вновь», — передаёт слова Кисляка корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее национальная команда России провела два товарищеских матча. Подопечные Валерия Карпина одержали победу над Ираном (2:0) и с крупным счётом одолели Намибию (6:0).

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