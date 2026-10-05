Сергей Юран: сын говорил: «Пап, может, мне фамилию сменить?»

Главный тренер «Урала» Сергей Юран высказался о своём сыне Артёме, выступающем за астраханский «Волгарь».

— Артём сейчас в Астрахани, во Второй лиге. Что-то у него получилось в карьере, что-то — нет. Возможно, я допустил ошибку, не оставив его в Германии. В 12-13 лет Артём ездил на просмотр в академию «Байера». Он тогда занимался в ЦСКА. Его хотели оставить в Леверкузене. Предоставляли квартиру, место в школе. Но я засомневался: «Да нет, давай сюда, здесь нормально». Тем более тогда и жене пришлось бы переехать с ним в Германию. Иногда корю себя за то, что не оставил его там.

— Тяжело парню пробиваться с такой известной фамилией?

— Это чисто наша, российская беда и предрассудки. В Европе нормально реагируют, когда сын футболиста продолжает путь отца. В Германии специально смотрят, имели ли родители отношение к спорту. Если имели — это воспринимается как плюс: значит, спортивные гены. В «Порту» сын тренера выходит на замену, и весь стадион хлопает, радуются преемственности. А у нас: «Да всё понятно — отец пристроил...»

Когда Артём помладше был, говорил: «Пап, может, мне фамилию сменить?» Говорю: «Сынок, ты что? Ни в коем случае. Ты должен гордиться своей фамилией».

Я сыну всегда говорю: сам принимай решения. И позицию он выбрал самостоятельно. Я никогда к нему не лез, не передавливал: иди в футбол, и всё. Нравится — играй, нет — не надо. У меня младший начал заниматься в ЦСКА, а потом пришёл: «Пап, не нравится». Попробовал единоборства, сейчас философией увлёкся. Пожалуйста! Главное, чтобы душа лежала. Перегибы — не наш метод, — рассказал Юран в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.