Валерий Карпин: футболист Карпин 100% вызывался бы в нынешнюю сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил о своих перспективах в нынешней национальной команде в случае вызова в качестве футболиста. Во вторник, 6 октября, сборная России сыграет с национальной командой Нигерии на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Начало встречи — в 20:00 мск.

— Был бы ли вызван Карпин футболист в нынешнюю сборную России?

— 100%, конечно. Придумали тоже, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата