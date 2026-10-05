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Валерий Карпин: футболист Карпин 100% вызывался бы в нынешнюю сборную России

Валерий Карпин: футболист Карпин 100% вызывался бы в нынешнюю сборную России
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил о своих перспективах в нынешней национальной команде в случае вызова в качестве футболиста. Во вторник, 6 октября, сборная России сыграет с национальной командой Нигерии на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Начало встречи — в 20:00 мск.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
06 октября 2026, вторник. 19:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 3
Нигерия
0:1 Ихеаначо – 10'     1:1 Садулаев – 30'     2:1 Кисляк – 45+2'     3:1 Миранчук – 54'     3:2 Эдокполор – 78'     3:3 Адамс – 90+4'    

— Был бы ли вызван Карпин футболист в нынешнюю сборную России?
— 100%, конечно. Придумали тоже, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата