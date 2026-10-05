Канчельскис: Дзюба берёт ромашку и каждый день гадает: закончить карьеру или нет

Бывший футболист Андрей Канчельскис высказался о форварде Артёме Дзюбе и его дальнейших перспективах в профессиональной карьере.

«Мы не знаем, чего хочет Артём Дзюба. Захочет закончить? Пускай заканчивает. Любой человек в спорте должен сказать: «Да, я закончил». И всё. Если ты ещё хочешь продолжать играть — продолжай эту деятельность. Чего там мурыжат это? То он заканчивает, то нет. То опять восстанавливается. Сказал «да»? Значит, иди и заканчивай.

Если сказал, что не хочу, значит, продолжай дальше. Почему все мусолят эту тему? Хочет, не хочет. Мне кажется, Дзюба берёт ромашку и каждый день гадает: закончить — не закончить, закончить — не закончить (смеётся). Надо понимать, чего хочет Артём в дальнейшей жизни. Хочет играть в медийном футболе? Пускай идёт туда. Он сам должен определиться», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.