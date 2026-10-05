Маттеус назвал разницу между Клоппом и Нагельсманом в качестве тренера сборной Германии

Бывший защитник «Баварии» Лотар Маттеус назвал разницу между бывшим и нынешним наставниками национальной команды Германии Юлианом Нагельсманом и Юргеном Клоппом.

«Самая большая разница между двумя тренерами сборной заключается в том, что Клопп располагает к себе людей, а Нагельсман отталкивает их. Это было особенно заметно в случае с игроками национальной команды. Поскольку Клопп всегда заступается за своих игроков, он завоёвывает их доверие. Нагельсман, с его манерой критиковать свою команду после игры потерял многих своих игроков.

Клопп играет со своей мимикой, смеётся или иногда выглядит мрачным. Это эмоции, которые понятны людям. Нагельсман всегда демонстрировал нейтральную реакцию на вопросы. Как будто ему это было не особенно интересно», — приводит слова Маттеуса Bild.